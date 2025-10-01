İzmir'de kan donduran iddia: Anne, bebeğini köprünün altına gömdü! 5 yıl önce de bir bebeğini ölüme terk etmiş

Haberin Devamı

Olay İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice D. (34) isimli bir kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine harekete geçildi ve savcılık talimatıyla Hatice D. ve aile fertleri gözaltına alınırken, jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları sürüyor.

KORDON BAĞI BULUNDU, CANSIZ BEDENE ULAŞILAMADI

Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

ANNE VE AİLESİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Hatice D. ile birlikte annesi, babası ve bazı yakınları gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

5 YIL ÖNCE DE BEBEĞİNİ PAZARDA TEZGAH ALTINA BIRAKMIŞTI

Hatice D.’nin 2020 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma titizlikle yürütülürken, bebeğin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.