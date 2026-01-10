×
İzmir'de kamyonetin çarptığı kadın, kazadan 2 gün sonra öldü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir Kaza#Rabiye Yıldırım#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 17:48

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin çarptığı Rabiye Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Ocak'ta, Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi’nde meydana geldi. İ.G.’nin (18) kontrolünü kaybettiği 35 TDU 55 plakalı kamyonet, savrularak önce yol kenarında park halindeki 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca ardından da kaldırımdaki Rabiye Yıldırım'a çarptı, H.Ü. (14) ise son anda kaçarak kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Ardından kamyonet bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada kamyonetin sürücüsü İ.G. ile yanındaki S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Kamyonetteki yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

CENAZE TÖRENİ YARIN YAPILACAK

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Rabiye Yıldırım, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yıldırım'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Hamdibey Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

 

