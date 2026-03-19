×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de kahreden ölüm! Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kiraz#Çocuk Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 12:08

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan 11 yaşındaki Mehmet Dönmez hayatını kaybetti. Oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Suludere Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez, plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı.

Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAHREDEN OLAY KAMERADA

Haberin Devamı

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!