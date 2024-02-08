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İzmir'de kahreden kaza... Otomobilin çarptığı skuterdeki Soykan'dan acı haber

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#İzmir#Trafik#Kaza
İzmirde kahreden kaza... Otomobilin çarptığı skuterdeki Soykandan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 12:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin skutere çarpmasıyla ağır yaralanan kardeşlerden Soykan Sönmez (16) yaşamını yitirdi, ağabeyinin tedavisi ise devam ediyor. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö’yü gözaltına aldı.

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izmiKaza, 4 Ocak saat 00.30 sıralarında, Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği skutere, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yakınından M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı. Kazada skuterdeki Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in dün yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi.

İzmirde kahreden kaza... Otomobilin çarptığı skuterdeki Soykandan acı haber

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Ağabey Göktuğ Güleç ve Soykan Sönmez

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#İzmir#Trafik#Kaza

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