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İzmir'de kahreden kaza! Akbulut çifti hayatını kaybetti

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#İzmir#Kaza#Trafik
İzmirde kahreden kaza Akbulut çifti hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 16:47

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yusuf Akbulut ve otomobildeki eşi Nuray Akbulut hayatını kaybederken, iki çocuğu ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Gümüldür-Özdere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Akbulut idaresindeki 35 AEL 650 plakalı otomobil, Rasim G. yönetimindeki 35 HC 9608 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yusuf Akbulut ve otomobildeki eşi Nuray Akbulut'un kaza yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Kazada Akbulut çiftinin çocukları Elif Akbulut ve İsmet Akbulut ile diğer araçta bulunan Rasim G., Medine Y., Murat Tan Y., Çınar Miraç Tan Y. ve Meryem T.'nin ise hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Havalimanı çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf Akbulut ve Nuray Akbulut çiftinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin cenazelerinin Menderes Görece'de toprağa verileceği öğrenildi.

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İzmirde kahreden kaza Akbulut çifti hayatını kaybetti

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Kaza#Trafik

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