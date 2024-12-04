×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de kadını silahla ağır yaralayan şüpheli polislere de çatıdan ateş açtı! 44 yıl hapis cezasıyla aranıyormuş...

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Silahlı Saldırı
İzmirde kadını silahla ağır yaralayan şüpheli polislere de çatıdan ateş açtı 44 yıl hapis cezasıyla aranıyormuş...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 16:48

İzmir’in Konak ilçesinde 24 yaşındaki A.S. adlı kadını tabancayla 4 el ateş ederek ağır yaralayan 35 yaşındaki T.H., kendisini yakalamaya çalışan polislere çatıdan ateş açtı. Yakalanan şüphelinin 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay 14 Kasım günü İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı 24 yaşındaki A.S. adlı kadını tabancayla 4 el ateş ederek ağır yaraladı. Olayın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, T.H.’nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin saklandığı binanın etrafında güvenlik önlemlerini aldığını gören zanlı, bulunduğu binanın çatısından diğer binalara geçip polislere ateş açtı. Bir süre direnen T.H., en sonunda saklandığı binanın çatısında elinde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.

44 YIL HAPİS CEZASI VARMIŞ

Öte yandan zanlıya yapılan sorguda hırsızlık suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ateşli kasten öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren A.S.’nin durumunun ağır öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Konak#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!