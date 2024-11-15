×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karabağlar#Kadın Cinayeti
İzmirde kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 17:48

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Hüsamettin Göktaş (40), boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı (32) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.30 sıralarında Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana geldi. Mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü. Burada Hüsamettin Göktaş, üzerinde taşıdığı tabancayla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti.

Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan Göktaş ve Hüsamettin Göktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aslıhan Göktaş ve Hüsamettin Göktaş'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karabağlar#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!