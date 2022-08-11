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İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi öldürdü

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#Ezgi Özarslan#Deniz Özarslan#İzmir
İzmirde kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 15:36

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın (36) vurduğu Ezgi Özarslan (31), hayatını kaybetti.

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Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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Bu arada Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmirde kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi öldürdü

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#Ezgi Özarslan#Deniz Özarslan#İzmir

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