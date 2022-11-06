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İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 10 adet tabanca ele geçirildi

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#İzmir#Kaçakçılık#Silah Ve Mühimmat Kaçakçılığı
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 10 adet tabanca ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 19:23

İzmir’de polis ekiplerince ihbar üzerine baskın yapılan bir evde 10 adet tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Çanakkale’den İzmir’e gelen şüpheli ise yapılan takip sonucu yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.Ç.’nin almış olduğu tabancaları evine gizlediğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Ev içerisinde yapılan aramalarda; 10 adet tabanca, 10 adet şarjör ve 5,5 gram esrar maddesi ele geçirdi.

İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 10 adet tabanca ele geçirildi

ÇANAKKALE'DE TAKİBE ALINMIŞTI

Şüpheli A.Ç.’nin izini süren ekipler, şahsın Çanakkale’den İzmir’e geleceğini belirledi. Takibe alınan zanlı, İzmir girişinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan şüpheli A.Ç.’nin babasının evden çıkan silahları görünce şoke olduğunu ve oğlunun böyle bir suç işleyebileceğini aklının ucuna bile getiremeyeceğini söylediği öğrenildi.

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#İzmir#Kaçakçılık#Silah Ve Mühimmat Kaçakçılığı

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