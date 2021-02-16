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Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

İzmir'de kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı

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İzmir'de kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
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İZMİR'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 250 bin lira değerinde 550 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde kaçak tütün bulunduğu tespit edilen adreslere ilçe jandarma komutanlıkları ile Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan 550 kilogram nargile tütünü ile 150 bin lira değerindeki tütün kıyma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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