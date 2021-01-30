İzmir'de kaçak içki ve uyuşturucu satışına 1 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesindeki iki farklı evde, kaçak içki üretimi ve uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere yapılan baskında; 40 litre etil alkol, 14 litre kaçak votka, 30 litre kaçak rakı, 10 litre kaçak viski ile 300 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.I., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.