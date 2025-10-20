İzmir'de kaçak göçmenler son anda kurtarıldı!

Güncelleme Tarihi:
18 Ekim günü saat 05.25 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisinde bulunan 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Aynı gün saat 11.25'te, Menderes ilçesi açıklarında görevli TCSG-107 ve KB-89 botları tarafından tespit edilen başka bir lastik bot durdurularak 15 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 13.30'da ise, Dikili ilçesi kara hattında görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) tarafından yapılan çalışmalarda ise 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.