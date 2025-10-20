×
İzmir'de kaçak göçmenler son anda kurtarıldı!

İzmirde kaçak göçmenler son anda kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 11:07

İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen bottaki 29 göçmen kurtarıldı.

18 Ekim günü saat 05.25 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisinde bulunan 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Aynı gün saat 11.25'te, Menderes ilçesi açıklarında görevli TCSG-107 ve KB-89 botları tarafından tespit edilen başka bir lastik bot durdurularak 15 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 13.30'da ise, Dikili ilçesi kara hattında görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) tarafından yapılan çalışmalarda ise 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmirde kaçak göçmenler son anda kurtarıldı

Öte yandan, 18 Ekim sabahı saat 05.05'te Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-4, KB-41) tarafından lastik bot içerisindeki 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmirde kaçak göçmenler son anda kurtarıldı

Yakalanan toplam 66 ve kurtarılan 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

