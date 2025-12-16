×
İzmir'de jandarma harekete geçti: 4 bin 130 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 09:40

İzmir'de jandarmanın yaklaşan yeni yıl öncesinde düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Konak'taki bir depo ve araca operasyon yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre kaçak etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

