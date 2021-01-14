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Gündem
İZMİR (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

İzmir’de jandarma 600 litre kaçak şarap ele geçirdi

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İzmir’de jandarma 600 litre kaçak şarap ele geçirdi
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir adreste, kaçak alkollü içki üretimi ve satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Belirlenen adrese yapılan baskında, toplam 600 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli ev sahibi B.D. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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