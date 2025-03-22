×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de izinsiz eylemlerde 123 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Gözaltı#Ekrem İmamoğlu
İzmirde izinsiz eylemlerde 123 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 10:26

İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili izinsiz protesto eylemi yaparak kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, çöp konteynerlerini devirerek yol kapattığı tespit edilen 123 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınması ile ilgili İzmir'de izinsiz protesto eylemi yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Eylemde kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, ayrıca belediyeye ait çöp konteynerlerini devirerek kasıtlı şekilde yol kapattığı ve grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Gözaltı#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!