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İzmir'de istasyonda bıçaklı saldırı: Sigara içtiği için uyarılan yolcu, 2 görevliyi bıçakladı! Tutuklandı

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#İzmir#İstasyon#Bıçaklı Saldırı
İzmirde istasyonda bıçaklı saldırı: Sigara içtiği için uyarılan yolcu, 2 görevliyi bıçakladı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 12:41

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda sigara içtiği için uyarılan İlhami Doğan, özel güvenlik görevlileri Hüseyin Karamehmet (36) ile Gülay Karataş'ı (41) bıçakla yaraladı.

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Olay, önceki gün İZBAN Alaybey istasyon durağında meydana geldi. İZBAN istasyonunda görevli güvenlik görevlileri Hüseyin Karamehmet ile Gülay Karataş, istasyonda sigara içtiği gerekçesiyle İlhami Doğan'ı uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Doğan, yanındaki bıçakla her iki güvenlik görevlisini de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Diğer yolcular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan 2 özel güvenlik görevlisi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından iki yaralı, aynı gün taburcu edildi.

Polis, olayın ardından kaçan İlhami Doğan'ı yakaladı. Gözaltına alınan Doğan, işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

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#İzmir#İstasyon#Bıçaklı Saldırı

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