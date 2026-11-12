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İzmir’de iş insanı Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu: Vücudunda bıçak ve kurşun izi var

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#İzmir Cinayet#Bekir Kayabaşı#Tekstil Sektörü
İzmir’de iş insanı Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu: Vücudunda bıçak ve kurşun izi var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 14:24

İzmir'in Urla ilçesinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 72 yaşındaki iş insanı Bekir Kayabaşı, villasında yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Vücudunda hem bıçak hem de kurşun izi tespit edilen Kayabaşı'nın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, 9 Kasım’da İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na ulaşamayan yakınları saat 23.00 sıralarında yaşadığı eve gitti.

İzmir’de iş insanı Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu: Vücudunda bıçak ve kurşun izi var

Eve giren yakınları Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bekir Kayabaşı'nın öldüğünü belirlendi. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Kayabaşı’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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İzmir’de iş insanı Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu: Vücudunda bıçak ve kurşun izi var

Bekir Kayabaşı, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

İzmir’de iş insanı Bekir Kayabaşı villasında ölü bulundu: Vücudunda bıçak ve kurşun izi var

Bekir Kayabaşı’ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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#İzmir Cinayet#Bekir Kayabaşı#Tekstil Sektörü

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