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İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

#İzmir#Deprem#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde inşa edilen deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi ağırlıklı toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçen Erdoğan, konuşmasına müjdeyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının 26 Kasım cuma günü ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sözlerime Cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

* 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Deprem anından itibaren Bakanlarımızla, AFAD'la Kızılay'la ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın bir an önce yuvalarına kavuşturmak için harekete geçtik.

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR

Yaşanan depremin ardından Elazığ'da 23 bin 677 konut, Malatya'da 6 bin 880 konut yaparak, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmeye başlamıştık. İzmir'de de aynı hızda konutlarımızı inşa ettik. Hazırlıkları tamamlayarak yıkılan evlerin yerine yeni konutların temellerini 22 Şubat'ta attık. Bayraklının 3 mahallesinde 7 ayrı bölgede bin 391 konut inşa ettik. İnşallah Cuma günü bu konut ve dükkanları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tuttuysak, İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

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İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu
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