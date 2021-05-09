İzmir'de inanılmaz olay! Bakım parası az diye evi kundakladılar

Olay, saat 23.00 sıralarında Murat Mahallesi 2472 sokakta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş oldukları öğrenilen E.A. ve B.A., Ali A. ve Hatice A.nın evine attıkları cam şişenin ardından yangın çıktı. Şüpheliler olay yerinden ayrılırken, yangını gören çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek yangını söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, şüphelilerin cam şişenin içerisine benzin ve bez koyduğunu belirledi.

BAKIM PARASINI EKSİK VERDİ İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ev sahibi Ali A.'nın oğlu Doğan A.'nın ifadesine başvuruldu. Doğan A. ifadesinde, otomobilini bakım yapılması için oto tamircisi olan B.A. ve E.A. kardeşlere verdiğini, bakım yapıldıktan sonra otomobilini teslim aldıktan sonra E.A. ve B.A.'ya 500 lira para verdiğini, parayı az bulan kardeşler ile aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın ardından Doğan A.'nın ailesinin oturduğu eve gelen şüpheliler, kendi imkanları ile yaptıkları molotofu eve attıkları ileri sürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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