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İzmir'de ilginç olay! Hastane önünden ambulans çalındı

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#İzmir#Polis#Trafik
İzmirde ilginç olay Hastane önünden ambulans çalındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 15:30

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı.

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Olay bugün Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis önünde park halinde bir ambulansın çalındığı ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durdurularak içerisindeki şüpheli H.D. yakalandı. Gözaltına alınan H.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan H.D. tarafından çalınan ambulansta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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#İzmir#Polis#Trafik

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