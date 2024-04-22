İzmir'de ilginç olay! Eski sevgili, genç kadının evine çok sayıda sipariş verdi; kapıda kuryeler birikti

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı. Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Onlarca kuryenin kapıda toplanmasıyla ortaya çıkan görüntü sosyal medyada da gündem oldu. Siparişleri yetiştirmek isteyen kuryelerin evin önünde oluşturduğu kalabalık gülümsetti. Yoldan geçenler o anları görüntülerken, her yeni gelen kurye kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar bu ilginç anları 'Eski sevgiliye intikam siparişi' notuyla paylaştı. Verilen siparişler tutar ödenmeyince geri gitti. Olayla ilgili polise gidip kimsenin şikayetçi olmadığı, bu nedenle polisin aradığı bir şüpheli olmadığı öğrenildi.

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RESTORAN SAHİBİ: BİZ DE MAĞDUR OLDUK

Eski sevgilinin evine sipariş götüren restoranlardan birinin sahibi olan 47 yaşındaki Aslı Zan, "Biz de mağdur olan restoranlardan biriyiz. Bizim gibi yaklaşık 50'inin üzerinde restorana İsmiyle sipariş verilmiş. Sipariş verilen numarayı arayıp teyit almak istemişler. Ancak telefonun geçersiz olduğunu anlayanlar siparişi göndermemişler. Bazı arkadaşlar beni arayıp uyarıda bulundu. Ancak bizim siparişimiz yola çıkmıştı. Çok farklı kullanıcı isimleri ile sipariş verildiği için dikkatimizi çekmedi. 20-25 motorcu aynı dakika içinde adreste olmuş. Bize, 'Dondurma, kola ve bir adet menü istenmiş. Yüksek bir meblağ değildi. Mağdur edildik" diye konuştu.