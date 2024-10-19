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İzmir'de ilginç olay! Çaldığı taksiyle bir süre gezdi, sonra hareket halindeki araçtan atlayıp kaçtı

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#İzmir#Konak#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 15:14

İzmir'in Konak ilçesinde bir durakta anahtar üzerinde bırakılan taksi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bir süre gezindiği taksiyle Konak tünellerine ters yönden giren şüpheli, hareket halindeki araçtan atlayıp koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlardan biri, peşinden koştuğu ve sürücüsüz hareket eden taksiyi el frenini çekerek durdurdu. Polis taksiyi kaçıran şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, 17 Ekim'de saat 05.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksi şoförü Abdullah S.'yi takip eden kimliği belirsiz şüpheli, bir anda harekete geçti. Anahtarı üzerinde bırakılan taksiye binen şüpheli, aracı çalıştırdı. Şoför Abdullah S., şüpheliyi fark ederek koştu.

Araca yumruk atıp, arkasından bağıran Abdullah S., şüphelinin aracını kaçırmasına engel olamadı. 10 dakika boyunca araçla gezinen şüpheli, devriye gezen polis ekiplerini görünce yüzünü gizledi.

İzmirde ilginç olay Çaldığı taksiyle bir süre gezdi, sonra hareket halindeki araçtan atlayıp kaçtı

KOŞARAK UZAKLAŞTI

10 dakikalık gezintinin ardından ters yönden girdiği Konak tünellerinde hareket halindeki taksiden atlayan şüpheli, koşarak uzaklaştı.

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Bu sırada sürücüsüz hareket eden taksiyi fark edenler, şaşkınlık yaşadı. O anlar, taksinin araç kamerasına yansıdı.

İzmirde ilginç olay Çaldığı taksiyle bir süre gezdi, sonra hareket halindeki araçtan atlayıp kaçtı

TAKSİYİ VATANDAŞLARDAN BİRİ DURDURDU

Vatandaşlardan biri, peşinden koştuğu ve sürücüsüz hareket eden taksiyi el frenini çekerek durdurdu. Polis taksiyi kaçıran şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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#İzmir#Konak#Taksi

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