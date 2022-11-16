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İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

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#İzmir#Silahlı Kavga#Konak
İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 19:16

İzmir’in Konak ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışma tarafların yakınlarının katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga, tarafların yakınlarının da katılmasıyla daha da büyüdü. Kavgada, M.D., C.K., Ş.D., S.D., H.K., ve O.K. yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan C.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.

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İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

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#İzmir#Silahlı Kavga#Konak

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