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İzmir'de İHA'lı operasyon: 226 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

#Operasyon#İHA#Kaçak Göçmen
İzmirde İHAlı operasyon: 226 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, jandarma, MİT ve sahil güvenlik ekiplerince insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatör ise yine İHA'larla takip sonucu gözaltına alındı. Ayrıca, izlendiklerini fark eden organizatörlerin 29 göçmeni beklemeden denize açıldıkları öğrenildi. 29 göçmenle birlikte yakalanan toplam göçmen sayısı 226 oldu.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesindeki koydan çok sayıda kaçak göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu 'Ater Ego' isimli tekne, İHA ile tespit edildi. Foça Fransız Tatil Köyü'nün bulunduğu koydan saat 03.00 sıralarında denize açıldığı belirlenen teknenin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Teknede 31'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 197 kaçak göçmen ve onları İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.

İzmirde İHAlı operasyon: 226 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

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Kaçak göçmenler ile 4 organizatör, sabah saatlerinde Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Jandarma, organizatörlerden 6'sının karada olduğunu ve teknenin hareketini buradan takip ettiklerini tespit etti. Yapılan İHA'lı takip sonucu kaçmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÖÇMENLERİ BEKLEMEDEN HAREKET ETMİŞLER

197 göçmen ile 10 organizatörün yakalandığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Organizatörlerin, takip edildiklerini anlayınca 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi. Foça'ya 5 kilometre mesafe kala jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ise 29 göçmen daha yakalandı. Böylece yakalanan toplam göçmen sayısı 226'ya yükseldi bildirildi. 10 organizatör ile 226 göçmenin işlemleri devam ediyor. 

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#Operasyon#İHA#Kaçak Göçmen

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