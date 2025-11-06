×
İzmir'de ihaleye fesat soruşturması: İZ-TARIM Genel Müdürü gözaltında

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 11:11

İzmir'de ihaleye fesat iddiasıyla yürütülüp, birleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin; dönemin İZ-TARIM A.Ş. (eski ünvanı BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O., yüklenici firma yetkilisi O.Ö., Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü K.B.K., memur D.K. ve belediye işçisi A.İ. olduğu bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı edimin ifasına fesat karıştırma suçuna ilişkin soruşturmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM A.Ş.'de yapılan bir yapım ihalesinde usulsüzlük bulunduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan tevdi raporu ile Konak Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair bir belediye memurunun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmalar birleştirildi. 

Teknik ve fiziki takibin ardından 4'ü İzmir'de 5 şüpheli, dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin İZ-TARIM A.Ş. (eski ünvanı BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O., yüklenici firma yetkilisi O.Ö., Konak Belediyesi araştırma ve geliştirme müdürü K.B.K., memur D.K. ve belediye işçisi A.İ. olduğu belirtildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

