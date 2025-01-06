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İzmir'de iğrenç olay! Sapık komşu yakalandı

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#İzmir#Menemen#Komşu
İzmirde iğrenç olay Sapık komşu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 15:40

İzmir'in Menemen ilçesinde komşusunun evini gözetleyip uygunsuz hareketler yapan D.Ç. (43) gözaltına alındı. D.Ç.'nin cinsel saldırı suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, komşusuna karşı penceresinden uygunsuz hareketler yapan kişi ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede şüpheliyi yakalayan ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın aynı zamanda evli olan D.Ç. (43) olduğunu belirledi. Sapık, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan D.Ç.'nin komşusunun evini gözetleyerek uygunsuz hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı. Şüphelinin daha önce cinsel saldırı da olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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#İzmir#Menemen#Komşu

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