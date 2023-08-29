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İzmir'de iğrenç olay 2 yıl sonra ortaya çıktı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti

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#İzmir#Jandarma#Mahkeme
İzmirde iğrenç olay 2 yıl sonra ortaya çıktı Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 13:32

İzmir'de iki yıl boyunca 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen A.K. (45), tutuklandı.

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Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, olayı mahalleliye anlattı. Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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#İzmir#Jandarma#Mahkeme

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