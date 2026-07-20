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İzmir'de husumetlisini bacağından vuran zanlı suç aletiyle yakalandı

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#İzmir#Konak#Silahlı Saldırı
İzmirde husumetlisini bacağından vuran zanlı suç aletiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 16:43

Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı tartışmada bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli Murat G., polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla kısa sürede gözaltına alındı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi, tabancayla ateş açtı.

İzmirde husumetlisini bacağından vuran zanlı suç aletiyle yakalandı

Açılan ateş sonucu kimliği öğrenilemeyen kişi sol bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmirde husumetlisini bacağından vuran zanlı suç aletiyle yakalandı

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabanca ile kısa sürede yakaladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmir#Konak#Silahlı Saldırı

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