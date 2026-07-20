İzmir'de husumetlisini bacağından vuran zanlı suç aletiyle yakalandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, saat 13.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi, tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kimliği öğrenilemeyen kişi sol bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabanca ile kısa sürede yakaladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.