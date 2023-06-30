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İzmir'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kavga#Bornova#İzmir
İzmirde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 10:10

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Okan Kaplan (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Erzene Mahallesi 75 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan, Esat G. (25) ve Kaan G. (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Okan Kaplan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Okan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İzmirde husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



Öte yandan, Kaan G. ve Esat G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. B.Y. sorgulanmak için emniyete götürülürken, Okan Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kavga#Bornova#İzmir

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