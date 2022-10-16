İzmir’de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

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Akşam saatlerinde Bornova ilçesinde bulunan Ergene Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.A. (18) ile E.C. ve B.Ö., sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan gençler, bir anda kavgaya tutuştu. E.A., koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki E.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan olayın şüphelileri E.C. ve B.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.