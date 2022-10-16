Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Bornova#Kavga
İzmir’de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 21:58

İzmir’in Bornova ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde Bornova ilçesinde bulunan Ergene Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.A. (18) ile E.C. ve B.Ö., sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan gençler, bir anda kavgaya tutuştu. E.A., koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki E.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın şüphelileri E.C. ve B.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Yaralı maden işçilerine ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyorYaralı maden işçilerine ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Bornova#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık