MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de hurda yüklü tır devrildi : 1 yaralı
GeriGündem İzmir'de hurda yüklü tır devrildi : 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİR (AA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

İzmir'de hurda yüklü tır devrildi : 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de hurda yüklü tır devrildi : 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Bornova ilçesinde hurda taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir Çevre Yolu'nda Bornova yönüne giden Ergun Durgut (30) yönetimindeki 35 ALN 497 plakalı hurda yüklü tır, devrildi.

Kazanın etkisiyle dorsede bulunan hurdalar yola dökülürken tır sürücüsü yaralandı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik akışı, yola dökülen hurdalar nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle