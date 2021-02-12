İzmir’de hortum felaketi! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı…

Bakan Pakdemirli canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortumla ilgili gerekli uyarılar yapılmıştır. Rüzgar ortalaması dün itibariyle 80 km'nin üzerinde. Hortum hadisesi 70 yılda bir görünen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da... Bu kadar güçlü değil. Evlerin içine giren, insanları alıp savuran, eşyaları metrelerce uzağa götüren, araçları deviren büyük bir hasar söz konusu.

16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yaptırmamız lazım. Urla'daki çiftçilere TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız.

Hasar gören tohum, fide ihtiyaçlarını da karşılıyor olacağız. Çeşme'de evlerde hasarlar var. Çok ciddi bir şekilde evler tamire girişmiş. Çeşme'de hayvan barınağında 250 büyükbaş, 3 hayvan yaralıydı