İzmir'de herkesi isyan ettiren çete çökertildi! Sosyal medyada mesaj yağdı

İşte CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın aktardıkları:

Kordon'da uzun süredir devam eden hırsızlık sorunu vardı. Çeşitli perdeleme yöntemleriyle hırsızlık yapıyorlardı. Bu olay o kadar çok artmıştı ki sosyal medyada bile isyanlar başlamıştı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Bu şikayetlerin artması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatılıyor. Yaşı küçük olan çocukların bu işi yaptığı belirleniyor. Daha sonra daha büyük bir çete olduğu tespit ediliyor. Çeteye operasyon yapılıyor ve Nihat E. ile 4 yardımcısı gözaltına alındı. Bu operasyonla bu çete çökertiliyor.

Nihat E. 38 yaşında ve çocukları zorla hırsızlık yapmaya itiyor. Hırsızlık yapmayan çocukları da darp ettiği söyleniyor. 100'e yakın kişi mağdur, Kordon her gün çok sayıda kişinin vakit geçirdiği bir alan.

3 AYLIK ÇALIŞMA

İzmir Belediyesi'nin bisikletini de çalıyorlar. 17 kişi, 12'si çocuk adliyeye sevk edildi. 3 aylık bir çalışma sonucunda çete çökertildi.

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