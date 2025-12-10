×
Gündem Haberleri

İzmir'de her gün su kesintisi uygulanacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 18:24

 İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de 13 ilçede 2 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin her gün uygulanacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle 13 ilçede 2 günde bir planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellendi.

HER GÜN 23.00 - 05.00 SAATLERİ ARASINDA KESİNTİ YAPILACAK

Yeni planlama kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallerde her gün 23.00 - 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

 

#İzmir#Su Kesintisi#Kuraklık

