İzmir'de her gün su kesintisi uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle 13 ilçede 2 günde bir planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellendi.

HER GÜN 23.00 - 05.00 SAATLERİ ARASINDA KESİNTİ YAPILACAK

Yeni planlama kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallerde her gün 23.00 - 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.