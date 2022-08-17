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İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

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#Uyuşturucu#Operasyon#İzmir
İzmirde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 15:34

İzmir'in 3 ilçesinde düzenlenen, dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere dron ve helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İzmirde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Eş zamanlı baskınlarda çok miktarda esrar, kokain, metamfetamin, sentetik hap ile 6 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 115 mermi ve tüfek fişeği ele geçirildi. 29 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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#Uyuşturucu#Operasyon#İzmir

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