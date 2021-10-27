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İzmir'de HDP il binasına saldırmıştı! Silah ruhsatı için 25 kez aramış

#İzmir#HDP#Onur Gencer
İzmirde HDP il binasına saldırmıştı Silah ruhsatı için 25 kez aramış

İzmir'deki HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan eski sağlık çalışanı Onur Gencer’in (27), saldırıdan önce HTS kayıtlarına takılan emniyet aramaların içerikleri belli oldu. Gencer’in, filasyon ekibi olarak görev yaparken Hatay Polis Karakolu’nu, yivsiz tüfek ve tabanca ruhsatı için ise Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradığı ortaya çıktı.

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Olay, 18 Haziran'da, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen Gencer'in çantasında, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan, 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

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Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetle ilgili savcılık, iddianame hazırladı.

İzmirde HDP il binasına saldırı Deniz Poyraz hayatını kaybetti... Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı..

İlgili Haber:İzmir'de HDP il binasına saldırı! Deniz Poyraz hayatını kaybetti... Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı..

Onur Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Gencer, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

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SON ARAMA SİLAH RUHSATI İÇİN

HDP Genel Merkez Hukuk Komisyonu avukatları, Fatma Demirer, Abdülmecit Yıldırım, Türkan Aslan Ağaç, İmdat Ataş ve Gurbet Uçar, pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında iddianamedeki bazı hususlara tepki gösterdi. Avukatların tepki gösterdiği konulardan biri de sanığın HTS kayıtlarında 27 kez İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sabit hat numaralarını araması oldu. Gencer’in, HTS kayıtlarına takılan emniyet aramalarının içeriği ortaya çıktı.

HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

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Gencer’in, ilk olarak olaydan 1 yıl önce 30 Haziran 2020’de filyasyon ekibinde görev yaparken Hatay Polis Karakolu’nu 2 kez aradığı belirlendi. Gencer’in, 25 emniyet aramasını ise Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’yle yaptığı ortaya çıktı. Gencer’in aramalarının bir bölümü yivsiz av tüfeği ruhsatı almak için bir bölümünü ise saldırıda kullandığı tabancanın ruhsatıyla ilgili sorular sormak için olduğu belirtildi.

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#İzmir#HDP#Onur Gencer

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