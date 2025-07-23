İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Caddeler boşaldı! 'Nefes alacak bir durum yok'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz Çarşamba günü İzmir’deki hava sıcaklığının 40 dereceyi bularak mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu. Bunaltıcı sıcağın yaşandığı ve nemin yüksek olduğu şehir merkezindeki sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.

Sıcak havada ise İzmir'in en işlek yeri olan Kordon boyu ve Gündoğdu Meydan’ın ise büyük oranda boş kaldığı görüldü. Dışarıya çıkan vatandaşların ise bunaltan sıcak havadan dolayı ağaç gölgelerinde serinlediği dikkatleri çekerken, bazı vatandaşların bölgedeki kuşların aç kalmaması için beslemeye geldiği görüldü.

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Gündoğdu Meydanı’ndaki yabani kuşları beslemeye gelen vatandaş, "Hayvanlar aç, susuz, ağzı yok, dili yok konuşamıyorlar. Ben de burada beslemeye çalışıyorum, elimizden geldiği sürece. Hava sıcak, kimse gelmiyor ama ben geliyorum. Kuşlar için geliyorum" diye konuştu.

Yurt dışından gelen ve İzmir’in çok sıcak olduğunu ifade eden evli çift, "Hava çok sıcak. Dayanılır gibi değil. Yurt dışından geldim. İlk önce buraya uğradık. İşte buradan Ege turuna devam edeceğiz. Avusturya'da şu an yağmur yağıyor. Hava çok serin orada. Hava gerçekten çok sıcak.

Yeni indik arabadan. Hemen denizin kenarına geldik biraz eser diye ama çünkü arabada en azından klima çalışıyor. Yani dışarısı bunaltıcı çünkü artık taşlar, betonlar kızmış. Yani nefes alacak bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladılar.