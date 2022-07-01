Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de hava destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı

#İzmir#Polis#Gözaltı

İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı.

Haberin Devamı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranmaları olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polis görev yaptı. Operasyon kapsamında 'hırsızlık', 'kasten adam öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu bulundurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'silahla tehdit' suçlarından aranan 25 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmirde hava destekli operasyonda 25 hükümlü yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Polis#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret
Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret
Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık