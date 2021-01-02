MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir’de hastanede yangın paniği! Odasında yatağını yaktı
GeriGündem İzmir’de hastanede yangın paniği! Odasında yatağını yaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

İzmir’de hastanede yangın paniği! Odasında yatağını yaktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir’de hastanede yangın paniği! Odasında yatağını yaktı
Abone Olgoogle-news

İzmir Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) yatan şizofreni hastası bir kişi, yatağını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Karabağlar ilçesindeki İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisi'nin 4'üncü katında yatan ve şizofreni tedavisi gören bir hasta, saat 10.00 sıralarında yatağını ateşe verdi. Odadan çıkan dumanları gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın korkuttu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle