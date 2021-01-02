İzmir’de hastanede yangın paniği! Odasında yatağını yaktı

Karabağlar ilçesindeki İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisi'nin 4'üncü katında yatan ve şizofreni tedavisi gören bir hasta, saat 10.00 sıralarında yatağını ateşe verdi. Odadan çıkan dumanları gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın korkuttu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı