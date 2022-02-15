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İzmir'de hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

#İzmir #Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi#Yangın
İzmirde hastanede korkutan yangın Hastalar tahliye edildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah erken saatlerde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, yangının çıktığı Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı hasta ve çalışanlar ise acil serviste tedaviye alındı.

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İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Kulak Burun Boğaz Servisi'nde saat 07.50 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre toplantı odasında elektrik kaynaklı olarak çıktığı ifade edilen yangın kısa sürede büyürken, serviste tedavi gören hastalar da tahliye edildi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, acil servisteki ambulanslar da yanan bölüme yönlendirildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İzmirde hastanede korkutan yangın Hastalar tahliye edildi

Dumandan etkilenen 3 çalışan ile 2 hasta acil serviste tedaviye alınırken, hastanenin dış cephesi dumandan dolayı siyaha büründü.

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“YARALILARDAN DURUMU AĞIR OLAN YOK”

Yangının sabah 07.50 sıralarında çıktığını açıklayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yangın, çok kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Birkaç yaralı var. Onlar da hemen acil serviste tedaviye alındı. Hastalarımızı hemen tahliye ettik. Yaralılardan durumu ağır olan yok. Hepsi hastane içerisinde olduğu için hemen tedaviye alındı. Dumandan etkilenmişler” diyerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İzmirde hastanede korkutan yangın Hastalar tahliye edildi

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#İzmir#Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi#Yangın

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