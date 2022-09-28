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İzmir'de hasta yakını ile tartışan doktor hakkında soruşturma başlatıldı

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#İzmir#Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Doktor
İzmirde hasta yakını ile tartışan doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 11:49

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuğuna ait tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen kadın ile doktor D.B. arasında yaşanan ve cep telefonuyla görüntülen tartışmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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​Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile kadın arasında tartışma çıktı.

Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera görüntülerinde hasta yakını kadının doktor D.B.'ye "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorduğu, doktor D.B.’nin ise "İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" dediği görüldü. Hasta yakınının "Tabii, öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağıışmalar üzerine anne, çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, doktor D.B.'nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu. D.B. bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi.

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İzmirde hasta yakını ile tartışan doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Sosyal medyada da paylaşılan video vatandaşların tepkisini çekti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

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#İzmir#Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Doktor

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