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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 03:53 | Son Güncelleme:

İzmir'de hareketli gece! Polisten kaçarken otomobile demir saplandı

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İzmir'de hareketli gece! Polisten kaçarken otomobile demir saplandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobile, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada köprünün demirleri sapladı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Umut Mahallesi 3863 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı. Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü. M.Ç., M.U. ve B.K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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