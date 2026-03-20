İzmir'de hamile kadın dolmuşta doğum yaptı

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 15:54

İzmir’in Bornova ilçesinde, şehir içi dolmuşta seyir halindeyken doğum sancısı başlayan kadın, hastaneye yetiştirilmek istenirken, aracın içinde doğum yaptı. Anne ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Buca-Bornova hattında çalışan 35 yıllık dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav (54), 35 M 8651 plakalı aracındaki hamile yolcunun sancısının başladığını fark etti. Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi.

ANNE VE BEBEĞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"DOLMUŞÇULAR KİMSEYİ YOLDA BIRAKMAZ"

Olayı anlatan Çetinyoklav, dolmuşçuların yardımsever olduğunu vurgulayarak, "Aracıma hamile bir kadın bindi. Yaklaşık 5 dakika sonra rahatsızlandı. Doğumun başladığını söyleyen yolcum yardım istedi. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama doğum aracımda gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Dolmuşçular kimseyi yolda bırakmaz. Böyle bir olayı ilk defa yaşadım, bana nasip oldu" dedi.

