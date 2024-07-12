İzmir'de 'Haki'yi tekmeyle öldüren caniye 'haksız tahrik' indirimi

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Olay, 7 Temmuz 2023'te Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak'taki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Türksever, bu sırada ayağının kayması sonucu düştü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekrar ayağa kalkan Levent Türksever, bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Sibel Gedik'in şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Türksever, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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Türksever hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Levent Türksever için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Levent Türksever katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, iddianamede istenilen cezayı mütalaada da talep etti. Duruşmada sanığın yazılı savunması okundu. Tutuksuz sanık Levent Türksever, savunmasında, "Kendi köpeğime yönelik saldırıyı önlemek için meşru savunmada bulundum. Öldürme kastım yoktu. Beraat talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Ardından karanını açıklayan hakim, sanık Levent Türksever'in 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığı, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, Türksever'in cezasını önce 1/4 oranında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 4 ay 15 güne düşürdü. Ardından 'iyi hal' indirimi de yapıp, bu cezayı da 3 ay 22 güne indirip, 6 bin 720 TL para cezasına çevirerek, davayı bitirdi. (DHA)