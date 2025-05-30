İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yine yoğunluk yaşanıyor

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İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı. Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.

İZMİRLİLER MAĞDUR OLUYOR

Konak ilçesinde otobüs kullanan İhsan Özçelik, grev nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Tarafların anlaşmaları gerektiğini belirten Özçelik, "Ufak otobüsler gelip gidiyor ama anlaşmaları lazım. İzmirliler mağdur oluyor, bir an önce anlaşmaları lazım. Bu başkanın mı kabahati öbür başkanın mı kabahati onu bilemem. Ama birkaç aydır belediyede sıkıntı var. İşçiler maaşı alamadık gibi eylemler yapıyorlar. Bir an önce anlaşsınlar iyi olur, insanlar mağdur oluyor." dedi.