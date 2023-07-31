İzmir'de grev nedeniyle metro ve tramvay seferleri durdu

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İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamayınca, metro ve tramvay çalışanları greve gitti. Bu sabahtan itibaren grev nedeniyle metro ve tramvay seferleri, devre dışı kaldı. Grevden haberi olmayan ve metro ve tramvay duraklarında kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi. Grev nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

'GREV OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Menderes Öztaş, "İzmir'de yaşıyorum ve ilk kez grevle karşılaştım. Bugün Gaziemir'e gidecektim ama gidemedim. grev olduğunu bilmiyordum. Nasıl gideceğimi bilmiyorum" dedi. Hasan Erdağ ise "Grev olacağını bilmiyordum. Şok olduk. İşlerim vardı. Şaşkınım. Halkapınar'dan Konak'a gidecektim. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu. Ercan Turan da "Şu anda işe gidemiyorum. Bana imkan sağlanamıyor. Böyle bir yönetime isyan ediyoruz. Bu grevin daha fazla duyurulması gerekiyordu. Neden böyle oldu? Grevi neden yaptıklarını da bilmiyorum. Herkese duyurulsaydı; halk ona göre önlem alırdı. Grev olduğunu bu sabah öğrendim. Her taraf kapalı. Şimdi nasıl gideceğim? Taksiyle mi gideceğim?" dedi.(