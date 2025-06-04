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İzmir'de grev krizi sürüyor! İşçilerin grevi 7'nci gününde

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#İzmir'de Grev#Toplu İş Sözleşmesi#Otobüs Seferleri Aksadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 09:23

İzmir'de, işçilerle belediye arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, 7'nci gününe girdi. Grev nedeniyle otobüs seferleri aksarken duraklarda  yoğunluk yaşanıyor. 

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 İzmir'de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, 7'nci gününe girdi. Otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

İzmirde grev krizi sürüyor İşçilerin grevi 7nci gününde

GREV BUGÜN 7’NCİ GÜNÜNE GİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev, sürüyor.

İzmirde grev krizi sürüyor İşçilerin grevi 7nci gününde

23 bin işçinin grevi bugün 7’nci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.

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#İzmir'de Grev#Toplu İş Sözleşmesi#Otobüs Seferleri Aksadı

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