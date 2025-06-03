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İzmir'de grev devam ediyor: Konak'ta çöpler birikti

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#İzmir'de Grev#Belediye İşçileri#Toplu İş Sözleşmesi
İzmirde grev devam ediyor: Konakta çöpler birikti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 10:06

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, altıncı gününde de devam ediyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöpler birikti.

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanmasının ardından başlatılan grev, 6'ncı gününde sürüyor. 

Grevde nedeniyle başta ulaşımda aksamalar yaşanırken, otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapattı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu.

İzmirde grev devam ediyor: Konakta çöpler birikti

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Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesinde çöpler birikti.

İzmirde grev devam ediyor: Konakta çöpler birikti

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#İzmir'de Grev#Belediye İşçileri#Toplu İş Sözleşmesi

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