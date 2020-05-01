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DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 22:19,Son Güncelleme:

İzmir'de görülen 2 metrelik balık şaşkına uğrattı

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İzmir'de görülen 2 metrelik balık şaşkına uğrattı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kişi cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi.

Marmara'da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan kişi, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Bu kişi, cep telefonu kamerasıyla kemane balığını görüntüledi. 

İzmirde görülen 2 metrelik balık şaşkına uğrattı

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