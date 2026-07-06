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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler kuru otlara da sıçradı! Ekipler müdahale ediyor

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#İzmir#Geri Dönüşüm Fabrikası#Yangın
İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler kuru otlara da sıçradı Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 15:41

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının, palet ve çeşitli polyester malzemeler gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Alevler, fabrikanın çevresindeki tarlaların kenarında bulunan kuru otlara da sıçradı.

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Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler kuru otlara da sıçradı Ekipler müdahale ediyor

ALEVLERE DÖRT KOLDAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına, itfaiye ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi.

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İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler kuru otlara da sıçradı Ekipler müdahale ediyor

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki yapılara ulaşmaması için alevlere, dört koldan müdahale ediliyor.
İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler kuru otlara da sıçradı Ekipler müdahale ediyor

İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler kuru otlara da sıçradı Ekipler müdahale ediyor

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#İzmir#Geri Dönüşüm Fabrikası#Yangın

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